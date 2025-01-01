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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1800 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1800 MF
Средняя цена440 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
Талер 1800 MF
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1/12 талера 1800 MF
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1/24 талера 1800 MF
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
2 сехслинга 1800 MF
Средняя цена60 $
Продажи
02
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