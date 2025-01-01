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Шлезвиг-Гольштейн
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Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1800 года
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Талер 1800 MF
Средняя цена
440 $
Продажи
0
13
Талер 1800 MF
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/12 талера 1800 MF
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/24 талера 1800 MF
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 сехслинга 1800 MF
Средняя цена
60 $
Продажи
0
2
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