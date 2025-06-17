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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Талер 1800 года MF "Тип 1800-1808" (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)

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Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес28,893 гр
  • Чистого серебра (0,8128 oz) 25,2814 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC146,104

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VII
  • НоминалТалер
  • Год1800
  • ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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