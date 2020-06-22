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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Талер 1800 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)

Аверс монеты - Талер 1800 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIРеверс монеты - Талер 1800 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес28,893 гр
  • Чистого серебра (0,8128 oz) 25,2814 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VII
  • НоминалТалер
  • Год1800
  • ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты Талер 1800 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2020.

Сохранность
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1800 MF на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1800 MF на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1800 MF на аукционе Rhenumis - 14 ноября 2023
ПродавецRhenumis
Дата14 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1800 MF на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1800 MF на аукционе Busso Peus - 18 января 2020
ПродавецBusso Peus
Дата18 января 2020
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1800 MF на аукционе Heritage - 11 апреля 2019
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1800 MF на аукционе Heritage - 11 апреля 2019
ПродавецHeritage
Дата11 апреля 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1800 MF на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1800 MF на аукционе Künker - 15 марта 2017
ПродавецKünker
Дата15 марта 2017
СохранностьF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1800 MF на аукционе Künker - 15 марта 2017
ПродавецKünker
Дата15 марта 2017
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1800 MF на аукционе Künker - 12 марта 2015
ПродавецKünker
Дата12 марта 2015
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1800 MF на аукционе WAG - 9 ноября 2014
ПродавецWAG
Дата9 ноября 2014
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1800 MF на аукционе Künker - 29 сентября 2010
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2010
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1800 MF на аукционе Münzen & Medaillen - 9 октября 2003
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата9 октября 2003
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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