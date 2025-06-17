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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

1/12 талера 1800 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)

Аверс монеты - 1/12 талера 1800 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIРеверс монеты - 1/12 талера 1800 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес4,214 гр
  • Чистого серебра (0,0677 oz) 2,107 гр
  • Диаметр23,4 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC48,000

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VII
  • Номинал1/12 талера
  • Год1800
  • ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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