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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Серебряные монеты 1/12 талера Кристиана VII - Шлезвиг-Гольштейн

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1/12 талера 1800-1801

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1800MF48,000001801MF103,20003
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