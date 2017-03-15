Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
1/12 талера 1801 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес4,214 гр
- Чистого серебра (0,0677 oz) 2,107 гр
- Диаметр23,4 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC103,200
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VII
- Номинал1/12 талера
- Год1801
- ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1/12 талера 1801 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4788 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 15 марта 2017.
Сохранность
Где продать?
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