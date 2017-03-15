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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

1/12 талера 1801 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)

Аверс монеты - 1/12 талера 1801 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIРеверс монеты - 1/12 талера 1801 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес4,214 гр
  • Чистого серебра (0,0677 oz) 2,107 гр
  • Диаметр23,4 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC103,200

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VII
  • Номинал1/12 талера
  • Год1801
  • ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1/12 талера 1801 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4788 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 15 марта 2017.

Сохранность
Шлезвиг-Гольштейн 1/12 талера 1801 MF на аукционе Katz - 4 октября 2020
ПродавецKatz
Дата4 октября 2020
СохранностьXF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 1/12 талера 1801 MF на аукционе Künker - 15 марта 2017
ПродавецKünker
Дата15 марта 2017
СохранностьXF
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 1/12 талера 1801 MF на аукционе Künker - 15 марта 2017
ПродавецKünker
Дата15 марта 2017
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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