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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1801 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1801 MF
Средняя цена770 $
Продажи
012
Аверс
Реверс
1/12 талера 1801 MF
Средняя цена140 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1/24 талера 1801 MF
Средняя цена4100 $
Продажи
01
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