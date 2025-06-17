Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
1/24 талера 1801 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,375)
- Вес2,809 гр
- Чистого серебра (0,0339 oz) 1,0534 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC211,200
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VII
- Номинал1/24 талера
- Год1801
- ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1/24 талера 1801 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 13253 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4100 USD. Торги состоялись 14 марта 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Где продать?
Для продажи 1/24 талера 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы