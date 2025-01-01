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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Серебряные монеты 1/24 талера Кристиана VII - Шлезвиг-Гольштейн

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1/24 талера 1800-1801

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1800MF96,000001801MF211,20001
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