flag
Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Талер 1801 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)

Аверс монеты - Талер 1801 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIРеверс монеты - Талер 1801 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес28,893 гр
  • Чистого серебра (0,8128 oz) 25,2814 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC311,942

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VII
  • НоминалТалер
  • Год1801
  • ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты Талер 1801 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 32064 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1801 MF на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
489 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1801 MF на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1801 MF на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1801 MF на аукционе Heritage - 6 августа 2020
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1801 MF на аукционе Heritage - 6 августа 2020
ПродавецHeritage
Дата6 августа 2020
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1801 MF на аукционе Heritage - 10 апреля 2017
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1801 MF на аукционе Heritage - 10 апреля 2017
ПродавецHeritage
Дата10 апреля 2017
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1801 MF на аукционе Künker - 15 марта 2017
ПродавецKünker
Дата15 марта 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1801 MF на аукционе Heritage - 9 января 2017
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1801 MF на аукционе Heritage - 9 января 2017
ПродавецHeritage
Дата9 января 2017
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1801 MF на аукционе Künker - 21 мая 2015
ПродавецKünker
Дата21 мая 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1801 MF на аукционе Künker - 12 марта 2015
ПродавецKünker
Дата12 марта 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1801 MF на аукционе Künker - 29 сентября 2010
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2010
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1801 MF на аукционе Münzen & Medaillen - 16 мая 2006
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата16 мая 2006
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1801 MF на аукционе Künker - 11 марта 2003
ПродавецKünker
Дата11 марта 2003
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Талер 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шлезвиг-ГольштейнаКаталог монет Кристиана VIIМонеты Шлезвиг-Гольштейна 1801 годаВсе Шлезвиг-Гольштейнские монетыШлезвиг-Гольштейнские серебряные монетыШлезвиг-Гольштейнские монеты номиналом ТалерНумизматические аукционы