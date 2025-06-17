Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
Талер 1801 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,875)
- Вес28,893 гр
- Чистого серебра (0,8128 oz) 25,2814 гр
- Диаметр39 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC311,942
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VII
- НоминалТалер
- Год1801
- ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты Талер 1801 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 32064 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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