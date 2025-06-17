Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
2 сехслинга 1800 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес1,499 гр
- Чистого серебра (0,012 oz) 0,3748 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC480,000
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VII
- Номинал2 сехслинга
- Год1800
- ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 2 сехслинга 1800 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1924 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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