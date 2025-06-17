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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

2 сехслинга 1800 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)

Аверс монеты - 2 сехслинга 1800 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIРеверс монеты - 2 сехслинга 1800 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес1,499 гр
  • Чистого серебра (0,012 oz) 0,3748 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC480,000

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VII
  • Номинал2 сехслинга
  • Год1800
  • ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 2 сехслинга 1800 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1924 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 2 сехслинга 1800 MF на аукционе Stack's - 11 июня 2025
Шлезвиг-Гольштейн 2 сехслинга 1800 MF на аукционе Stack's - 11 июня 2025
ПродавецStack's
Дата11 июня 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 2 сехслинга 1800 MF на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR

Где продать?

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