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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Монеты Шаумбург-Липпе 1821 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Полталера 1821 H
Средняя цена460 $
Продажи
0137
Аверс
Реверс
1/24 талера 1821
Средняя цена95 $
Продажи
015
Аверс
Реверс
Мариенгрош 1821
Средняя цена100 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1821
Средняя цена75 $
Продажи
017
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