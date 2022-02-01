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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

1/24 талера 1821 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 1/24 талера 1821 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 1/24 талера 1821 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес1,875 гр
  • Чистого серебра (0,0188 oz) 0,585 гр
  • Диаметр18,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC195,000

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал1/24 талера
  • Год1821
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворБрауншвейг
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 1/24 талера 1821 года. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1729 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1821 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1821 на аукционе WAG - 27 августа 2023
ПродавецWAG
Дата27 августа 2023
СохранностьAU
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1821 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1821 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1821 на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1821 на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1821 на аукционе Gorny & Mosch - 20 ноября 2020
ПродавецGorny & Mosch
Дата20 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1821 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1821 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1821 на аукционе Felzmann - 5 ноября 2014
ПродавецFelzmann
Дата5 ноября 2014
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1821 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 5 сентября 2013
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата5 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1821 на аукционе Möller - 7 мая 2013
ПродавецMöller
Дата7 мая 2013
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1821 на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1821 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1821 на аукционе Künker - 10 октября 2001
ПродавецKünker
Дата10 октября 2001
СохранностьAU
Цена
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