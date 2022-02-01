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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

4 пфеннига 1821 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1821 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 4 пфеннига 1821 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес0,755 гр
  • Чистого серебра (0,0061 oz) 0,1888 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC490,800

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал4 пфеннига
  • Год1821
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворБрауншвейг
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 4 пфеннига 1821 года. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1731 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 175 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 апреля 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе Gorny & Mosch - 21 февраля 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата21 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе WCN - 20 октября 2022
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе WCN - 20 октября 2022
ПродавецWCN
Дата20 октября 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе WAG - 10 апреля 2022
ПродавецWAG
Дата10 апреля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе WAG - 9 января 2022
ПродавецWAG
Дата9 января 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе WAG - 10 октября 2021
ПродавецWAG
Дата10 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе WAG - 11 июня 2017
ПродавецWAG
Дата11 июня 2017
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе Teutoburger - 3 декабря 2016
ПродавецTeutoburger
Дата3 декабря 2016
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 5 сентября 2013
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата5 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе Künker - 10 октября 2001
ПродавецKünker
Дата10 октября 2001
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1821 на аукционе Künker - 7 марта 2000
ПродавецKünker
Дата7 марта 2000
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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