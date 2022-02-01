Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
4 пфеннига 1821 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес0,755 гр
- Чистого серебра (0,0061 oz) 0,1888 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC490,800
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- Номинал4 пфеннига
- Год1821
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворБрауншвейг
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 4 пфеннига 1821 года. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1731 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 175 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Где продать?
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