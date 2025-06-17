Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
Полталера 1821 года H (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр32 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC5,400
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- НоминалПолталера
- Год1821
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворБрауншвейг
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (137)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты Полталера 1821 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1531 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 2800 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
3187 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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