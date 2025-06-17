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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Полталера 1821 года H (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - Полталера 1821 года H - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - Полталера 1821 года H - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр32 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC5,400

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • НоминалПолталера
  • Год1821
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворБрауншвейг
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (137)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты Полталера 1821 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1531 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 2800 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.

Сохранность
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Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
3187 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьAU50
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе WCN - 18 января 2024
ПродавецWCN
Дата18 января 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе Gorny & Mosch - 11 октября 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата11 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе Künker - 20 июля 2023
ПродавецKünker
Дата20 июля 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе WCN - 23 марта 2023
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе WCN - 23 марта 2023
ПродавецWCN
Дата23 марта 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе Stack's - 1 марта 2023
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе Stack's - 1 марта 2023
ПродавецStack's
Дата1 марта 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе WAG - 11 декабря 2022
ПродавецWAG
Дата11 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе WCN - 3 ноября 2022
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе WCN - 3 ноября 2022
ПродавецWCN
Дата3 ноября 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе St James’s - 26 мая 2022
ПродавецSt James’s
Дата26 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе Heritage - 12 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата12 мая 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Шаумбург-Липпе Полталера 1821 H на аукционе WAG - 10 апреля 2022
ПродавецWAG
Дата10 апреля 2022
СохранностьAU
Цена
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