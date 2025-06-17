Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
Мариенгрош 1821 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес1,55 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3875 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC142,800
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- НоминалМариенгрош
- Год1821
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворБрауншвейг
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты Мариенгрош 1821 года. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1857 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Где продать?
Для продажи Мариенгрош 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы