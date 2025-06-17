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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Мариенгрош 1821 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - Мариенгрош 1821 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - Мариенгрош 1821 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес1,55 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3875 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC142,800

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • НоминалМариенгрош
  • Год1821
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворБрауншвейг
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты Мариенгрош 1821 года. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1857 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1821 на аукционе Gorny & Mosch - 21 февраля 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата21 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1821 на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1821 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1821 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1821 на аукционе Russiancoin - 12 января 2017
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2017
СохранностьНет оценки
Цена
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Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1821 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1821 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1821 на аукционе Künker - 10 октября 2001
ПродавецKünker
Дата10 октября 2001
СохранностьAU
Цена
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