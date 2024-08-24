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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1873 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 новых гроша 1873 B
Средняя цена 60 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 новый грош 1873 B
Средняя цена 35 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1873 B
Средняя цена 25 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1873 B
Средняя цена 8 $
Продажи
0 99
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