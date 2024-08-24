2 новых гроша 1873 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1873 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1016 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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