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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1873 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1873 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 новых гроша 1873 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1873
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1873 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1016 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе Naumann - June 5, 2022
Продавец Naumann
Дата 5 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе Russiancoin - April 25, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1873 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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