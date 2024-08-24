Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 новых гроша 1873 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,300)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 новых гроша
- Год 1873
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1873 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1016 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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