1 пфенниг 1873 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1873 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1109 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

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