Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1873 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1873
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1873 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1109 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
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Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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