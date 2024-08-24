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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1873 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1873 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 пфенниг 1873 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1873
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1873 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1109 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (13)
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (84)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Продавец KM NUMIS
Дата 14 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 280 CZK
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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