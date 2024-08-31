Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 пфеннига 1873 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 - 3,4 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1873
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1873 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1217 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 27 EUR. Торги состоялись 6 мая 2018.
Сохранность
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