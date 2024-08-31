2 пфеннига 1873 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1873 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1217 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 27 EUR. Торги состоялись 6 мая 2018.

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