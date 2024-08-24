1 новый грош 1873 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1873 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4268 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

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