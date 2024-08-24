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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1873 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 новый грош 1873 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 новый грош 1873 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,230)
  • Вес 2,1 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
  • Диаметр 17,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1873
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1873 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4268 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1873 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1873 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 220 CZK
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1873 B на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1873 B на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1873 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1873 B на аукционе Solidus Numismatik - January 26, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1873 B на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1873 B на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1873 B на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1873 B на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1873 B на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1873 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1873 B на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1873 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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