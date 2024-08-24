Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 новый грош 1873 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,230)
- Вес 2,1 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
- Диаметр 17,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 новый грош
- Год 1873
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1873 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4268 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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