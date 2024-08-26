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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1865 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1865 B
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1865 B Горный
Средняя цена 160 $
Продажи
1 99
Аверс
Реверс
Талер 1865 B
Средняя цена 160 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1/6 талера 1865 B
Средняя цена 55 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1865 B
Средняя цена 45 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 новый грош 1865 B
Средняя цена 35 $
Продажи
1 29

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1865 B
Средняя цена 25 $
Продажи
0 71
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