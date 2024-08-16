1 новый грош 1865 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3443 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.

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