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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1865 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 новый грош 1865 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 новый грош 1865 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,230)
  • Вес 2,1 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1865
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3443 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Stephen Album - May 21, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе InAsta - April 26, 2023
Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Stephen Album - August 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Monnaies d'Antan - November 28, 2020
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 ноября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Stack's - January 20, 2020
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1865 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 новый грош 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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