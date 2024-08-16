Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 новый грош 1865 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,230)
- Вес 2,1 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 новый грош
- Год 1865
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3443 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Frühwald (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Höhn (2)
- InAsta (1)
- KM NUMIS (1)
- Monnaies d'Antan (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Numisbalt (1)
- Russiancoin (9)
- Solidus Numismatik (1)
- Stack's (1)
- Stephen Album (3)
- Teutoburger (2)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 ноября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 новый грош 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск