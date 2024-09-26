Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1865 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1865
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64410 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 23 ноября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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