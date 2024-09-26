Талер 1865 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64410 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 23 ноября 2022.

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