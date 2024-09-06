1/6 талера 1865 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 27 августа 2015.

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