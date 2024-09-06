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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1865 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/6 талера 1865 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/6 талера 1865 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1865
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 27 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе Heritage - August 27, 2015
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1865 B на аукционе Heritage - August 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 августа 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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