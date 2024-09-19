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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1865 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1865 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 новых гроша 1865 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1865
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2331 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1865 B на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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