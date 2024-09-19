Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 новых гроша 1865 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,300)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 новых гроша
- Год 1865
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2331 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.
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Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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