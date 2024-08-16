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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1860 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1860 B
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1860 B Горный
Средняя цена 140 $
Продажи
1 128
Аверс
Реверс
Талер 1860 B
Средняя цена 210 $
Продажи
0 136
Аверс
Реверс
1/3 талера 1860 B
Средняя цена 290 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1/6 талера 1860 F
Средняя цена 790 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/6 талера 1860 B
Средняя цена 75 $
Продажи
0 16
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