Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1860 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/6 талера
- Год 1860
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1860 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3519 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 4000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность VF
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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