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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1860 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/6 талера 1860 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/6 талера 1860 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1860
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1860 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3519 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 4000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Höhn (5)
  • Numisbalt (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Teutoburger (1)
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 F на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 F на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 F на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 F на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 F на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 F на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 F на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 F на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 F на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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