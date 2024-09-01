1/6 талера 1860 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1860 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3519 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 4000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

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