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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1860 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/3 талера 1860 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/3 талера 1860 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,667)
  • Вес 8,329 гр
  • Чистого серебра (0,1786 oz) 5,5554 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1860
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2162 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1650 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Solidus Numismatik - June 21, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Solidus Numismatik - December 8, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1860 B на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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