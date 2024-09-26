Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/3 талера 1860 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,667)
- Вес 8,329 гр
- Чистого серебра (0,1786 oz) 5,5554 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/3 талера
- Год 1860
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2162 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1650 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность UNC
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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