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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1860 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/6 талера 1860 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/6 талера 1860 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1860
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34643 проданному на аукционе Heritage Auctions за 364 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе Gärtner - June 17, 2017
Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе Höhn - June 15, 2017
Продавец Höhn
Дата 15 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе Heritage - January 14, 2015
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе Künker - October 30, 2014
Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1860 B на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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