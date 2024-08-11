1/6 талера 1860 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34643 проданному на аукционе Heritage Auctions за 364 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

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