Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1860 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/6 талера
- Год 1860
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34643 проданному на аукционе Heritage Auctions за 364 USD. Торги состоялись 13 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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