1 крона 1860 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 крона 1860 года со знаком B. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1110 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 6250 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

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