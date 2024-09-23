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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 крона 1860 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 крона 1860 года B - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 крона 1860 года B - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 крона
  • Год 1860
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 крона 1860 года со знаком B. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1110 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 6250 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина 1 крона 1860 B на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
8173 $
Цена в валюте аукциона 6250 EUR
Саксония-Альбертина 1 крона 1860 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
6322 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Саксония-Альбертина 1 крона 1860 B на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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