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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1858 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1858 A
Средняя цена 190 $
Продажи
2 121
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1858 A
Средняя цена 90 $
Продажи
1 16
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1858 A
Средняя цена 110 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1858 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1858 A
Средняя цена 60 $
Продажи
0 32
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