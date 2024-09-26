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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

2 пфеннига 1858 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр Реверс монеты - 2 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,8 - 3,2 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Александр
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1858
  • Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 200 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
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  • WAG (2)
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1858 A на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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