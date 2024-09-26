2 пфеннига 1858 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 200 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

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