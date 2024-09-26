Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
2 пфеннига 1858 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,8 - 3,2 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Александр
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1858
- Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 200 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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