1 серебряный грош 1858 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 серебряный грош 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1897 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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