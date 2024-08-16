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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1 серебряный грош 1858 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1858 года A - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр Реверс монеты - 1 серебряный грош 1858 года A - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Александр
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1858
  • Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 серебряный грош 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1897 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Grün (3)
  • Höhn (3)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Russiancoin (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
  • Wójcicki (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Höhn - November 1, 2019
Продавец Höhn
Дата 1 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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