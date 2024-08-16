Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1 серебряный грош 1858 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Александр
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1858
- Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 серебряный грош 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1897 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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