1 пфенниг 1858 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22684 проданному на аукционе Stack's Bowers за 400 USD. Торги состоялись 20 августа 2018.

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