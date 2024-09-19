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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1 пфенниг 1858 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1858 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр Реверс монеты - 1 пфенниг 1858 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,6 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Александр
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1858
  • Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22684 проданному на аукционе Stack's Bowers за 400 USD. Торги состоялись 20 августа 2018.

Сохранность
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Sonntag - November 26, 2019
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Stack's - August 20, 2018
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность PF66 RD NGC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1858 A на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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