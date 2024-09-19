Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1 пфенниг 1858 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,6 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Александр
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1858
- Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22684 проданному на аукционе Stack's Bowers за 400 USD. Торги состоялись 20 августа 2018.
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность PF66 RD NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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