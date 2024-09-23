1/2 серебряных гроша 1858 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 230 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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