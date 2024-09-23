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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1/2 серебряных гроша 1858 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1858 года A - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1858 года A - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Александр
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1858
  • Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 230 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Höhn - November 1, 2019
Продавец Höhn
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Reinhard Fischer - July 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность AU
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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