Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1/2 серебряных гроша 1858 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Александр
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1858
- Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 230 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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