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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1814 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1814
Средняя цена 75 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1814
Средняя цена 50 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1814
Средняя цена 95 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Геллер 1814
Средняя цена 180 $
Продажи
0 9
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