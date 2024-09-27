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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1814 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1814 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1814 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,9 - 5,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1814
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1814 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3177 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1814 на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1814 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1814 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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