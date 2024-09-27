Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/4 крейцера 1814 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 - 1,5 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1814
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Айзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/4 крейцера 1814 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1814 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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