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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Геллер 1814 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - Геллер 1814 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - Геллер 1814 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,7 - 0,8 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал Геллер
  • Год 1814
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты Геллер 1814 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3174 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 380 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (2)
  • Höhn (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (3)
Саксен-Мейнинген Геллер 1814 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген Геллер 1814 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 162 EUR
Саксен-Мейнинген Геллер 1814 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Саксен-Мейнинген Геллер 1814 на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген Геллер 1814 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Геллер 1814 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Мейнинген Геллер 1814 на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген Геллер 1814 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген Геллер 1814 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Геллер 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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