Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
Геллер 1814 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,7 - 0,8 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал Геллер
- Год 1814
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Айзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты Геллер 1814 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3174 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 380 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
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- WAG (3)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 162 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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