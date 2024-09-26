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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Медные монеты Геллер Бернгарда II - Саксен-Мейнинген

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Геллер 1814

Год Знак Описание Продажи Продажи
1814 0 9
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