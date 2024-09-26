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Цена монет Саксен-Мейнинген
Бернгард II
Геллер
Саксен-Мейнинген
Период:
1808-1870
1808-1870
Бернгард II
1808-1866
Георг II
1867-1870
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Бернгард II
Геллер
Медные монеты Геллер Бернгарда II - Саксен-Мейнинген
Геллер 1814
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1814
0
9
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Саксен-Мейнингенские монеты номиналом Геллер
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Саксен-Мейнинген
Период
1808-1870
Категория
Зактрыть
???
Саксен-Мейнинген
Период
1808-1870
Бернгард II
1808-1866
Георг II
1867-1870
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