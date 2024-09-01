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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/2 крейцера 1814 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1814 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/2 крейцера 1814 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 - 3,1 гр
  • Диаметр 20,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1814
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 крейцера 1814 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3176 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1814 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1814 на аукционе Solidus Numismatik - January 26, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1814 на аукционе Solidus Numismatik - October 13, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1814 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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