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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1809 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1809
Средняя цена60 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1809
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1809
Средняя цена40 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
Геллер 1809
Средняя цена40 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
Геллер 1809
Средняя цена110 $
Продажи
02
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