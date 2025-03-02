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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Геллер 1809 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - Геллер 1809 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - Геллер 1809 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Emporium Hamburg

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,7 - 0,8 гр
  • Диаметр15,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалГеллер
  • Год1809
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Геллер 1809 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4904 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 50 EUR. Торги состоялись 2 марта 2025.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд Геллер 1809 на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд Геллер 1809 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд Геллер 1809 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьVF
Цена
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