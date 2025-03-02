Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
Геллер 1809 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Геллер 1809 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4904 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 50 EUR. Торги состоялись 2 марта 2025.
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