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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

1 пфенниг 1809 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1809 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 1 пфенниг 1809 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1 - 1,4 гр
  • Диаметр17,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1809
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 1 пфенниг 1809 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1776 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 45 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1809 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1809 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьVF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1809 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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