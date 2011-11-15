Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
1 пфенниг 1809 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1 - 1,4 гр
- Диаметр17,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 пфенниг
- Год1809
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 1 пфенниг 1809 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1776 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 45 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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