Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
4 пфеннига 1809 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес6,9 - 7,2 гр
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC33,348
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал4 пфеннига
- Год1809
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 4 пфеннига 1809 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Maison Pruvost Numismatique за 145 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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