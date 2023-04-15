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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

4 пфеннига 1809 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1809 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 4 пфеннига 1809 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес6,9 - 7,2 гр
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC33,348

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал4 пфеннига
  • Год1809
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 4 пфеннига 1809 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Maison Pruvost Numismatique за 145 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1809 на аукционе Pruvost - 15 апреля 2023
ПродавецPruvost
Дата15 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1809 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1809 на аукционе WAG - 12 июня 2022
ПродавецWAG
Дата12 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1809 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1809 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1809 на аукционе Ars Time - 24 июня 2014
ПродавецArs Time
Дата24 июня 2014
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1809 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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