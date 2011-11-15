Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
Геллер 1809 года "Тип 1809-1824" (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,7 - 0,8 гр
- Диаметр15,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC139,660
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- НоминалГеллер
- Год1809
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Геллер 1809 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1775 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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