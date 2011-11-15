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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Геллер 1809 года "Тип 1809-1824" (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - Геллер 1809 года "Тип 1809-1824" - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - Геллер 1809 года "Тип 1809-1824" - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,7 - 0,8 гр
  • Диаметр15,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC139,660

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалГеллер
  • Год1809
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Геллер 1809 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1775 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд Геллер 1809 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьXF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд Геллер 1809 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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