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Саксен-Кобург-Гота
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1855
Монеты Саксен-Кобург-Гота 1855 года
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Серебро
Серебряные монеты
1/6 талера 1855 F
Средняя цена
170 $
Продажи
0
14
2 Гроша 1855 F
Средняя цена
110 $
Продажи
0
18
1 Грош 1855 F
Средняя цена
110 $
Продажи
0
8
1/2 гроша 1855 F
Средняя цена
120 $
Продажи
0
5
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