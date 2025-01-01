flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1855 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/6 талера 1855 F
Средняя цена170 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
2 Гроша 1855 F
Средняя цена110 $
Продажи
018
Аверс
Реверс
1 Грош 1855 F
Средняя цена110 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1855 F
Средняя цена120 $
Продажи
05
Категория
Год
Поиск