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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 Гроша 1855 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 2 Гроша 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 2 Гроша 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC81,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал2 Гроша
  • Год1855
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2987 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - 1 декабря 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата1 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьAU
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе Stephen Album - 5 марта 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе Busso Peus - 8 ноября 2019
ПродавецBusso Peus
Дата8 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе Höhn - 13 января 2016
ПродавецHöhn
Дата13 января 2016
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе Möller - 12 декабря 2014
ПродавецMöller
Дата12 декабря 2014
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1855 F на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьAU
Цена
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