Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 Гроша 1855 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес3,118 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC81,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал2 Гроша
- Год1855
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2987 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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