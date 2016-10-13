Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 Грош 1855 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес2,126 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
- Диаметр17,8 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC129,600
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1 Грош
- Год1855
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 4597 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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