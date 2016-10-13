flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 Грош 1855 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1 Грош 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1 Грош 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр17,8 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC129,600

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1 Грош
  • Год1855
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 4597 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1855 F на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1855 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 ноября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1855 F на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1855 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1855 F на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1855 F на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1855 F на аукционе Felzmann - 11 марта 2015
ПродавецFelzmann
Дата11 марта 2015
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1855 F на аукционе Felzmann - 5 ноября 2014
ПродавецFelzmann
Дата5 ноября 2014
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 Грош 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IIМонеты Саксен-Кобург-Гота 1855 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские серебряные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 1 ГрошНумизматические аукционы